El accidente que ha dejado al motorista con politraumatismos de carácter grave se produjo en la GC-130 sobre las 12:30 horas

Un motorista en estado grave tras una caída en Telde

Un motorista se encuentra en estado grave tras sufrir una caída este martes en Telde (Gran Canaria), ha informado el 112.

El accidente ha tenido lugar en la carretera GC-130, en el punto kilométrico 24, hacia las 12:30 horas.

Como consecuencia del suceso, el herido ha sufrido politraumatismos de carácter grave y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.