El siniestro, en el que colisionaron tres vehículos, obligó a la intervención de bomberos, sanitarios y Guardia Civil

Autopista TF-1. Imagen de recurso

Dos mujeres resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un accidente de tráfico registrado este miércoles en la autopista TF-1, a la altura de Adeje, en sentido sur. El siniestro se produjo tras la colisión de tres vehículos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Los servicios de emergencia se activaron tras recibir un aviso que alertaba de la presencia de personas atrapadas en los vehículos. Efectivos de los bomberos intervinieron para liberar a una de las afectadas, mientras que el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó dos ambulancias, asistió a ambas mujeres.

Una de las heridas es una mujer de 45 años, que presentaba una conmoción cerebral de carácter moderado y a la cual los servicios de emergencia trasladaron a un centro hospitalario del sur de la isla.

La segunda afectada sufrió varios traumatismos de carácter grave y tuvieron que evacuarla en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, mientras que el personal de carreteras se encargó de la limpieza de la vía.