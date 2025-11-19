Un accidente provoca importantes retenciones en la autopista TF-5

Numerosos vehículos permanecen retenidos en la autopista TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife por el choque de dos vehículos cerca de Padre Anchieta

Informa: Diana Giambona.

Los conductores que se desplacen hacía el norte de Tenerife se van a encontrar importantes retenciones a la altura de Padre Anchieta, en el municipio de La Laguna. Un accidente está provocando colas y el tráfico permanece retenido también en dirección Santa Cruz de Tenerife. Un accidente está provocando colas de varios kilómetros en la TF-5.

Importantes retenciones en la TF5 en sentido norte y hacía la capital tinerfeña.

El siniestro se produjo a la altura del puente de Anchieta, dos coches han colisionado al parecer solo han habido daños materiales.

Según el Centro Coordinador de Emergencias 112 no han recibido ningún aviso sobre la necesidad de enviar personal sanitario. Esta zona de la autopista registra diariamente gran volumen de tráfico. Una carretera por la que circulan más de 200.000 vehículos al día.

Otro accidente en esta jornada

Otro accidente ha sorprendido a los conductores la mañana de este miércoles. Una furgoneta volcaba en la autopista del norte, provocando heridas en una mujer de 44 años que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.