Un accidente está provocando retenciones en la TF-5

Retenciones de varios kilómetros en la autopista del norte de Tenerife por el choque de dos vehículos a la altura de Padre Anchieta

Un accidente provoca retenciones en la TF-5 a la altura del municipio de La Laguna.

El choque de dos vehículos está provocando importantes retenciones en la autopista TF-5. El tráfico avanza lentamente desde el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

Un accidente que no ha ocasionado daños personales pero sí está provocando colas en una de las carreteras más transitadas de la isla. Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, 112, el siniestro se produjo sobre las 14:30 horas, a la altura de la rotonda de Padre Anchieta, en el municipio de La Laguna. El dispositivo de emergencias se activó aunque no precisaron los implicados asistencia sanitaria.

La Guardia Civil se encuentra en la zona coordinando el tráfico, aunque advierten que esta zona soporta diariamente una gran afluencia de vehículos.

Se recomienda mucha precaución a los conductores cuando circulen por esta zona y extremar las medidas, guardar la distancia de seguridad para evitar posibles incidentes. Durante estos días, también, advierten sobre las medidas a tomar cuando llueve. Las precipitaciones están siendo abundantes estos días y avisan de disminuir la velocidad sobre la calzada mojada para evitar el aquaplaning.