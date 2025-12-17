Retenciones en la TF-5 por un accidente

Un choque por alcance está provocando retenciones en la TF-5 desde el municipio de la Matanza hasta Santa Cruz de Tenerife

Retenciones en la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife.

Un accidente sin heridos está provocando retenciones en la carretera TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife. El tráfico avanza lentamente desde el municipio de La Matanza.

Desde el Centro Operativo del 112 recomiendan mucha precaución a los conductores. Las precipitaciones que están cayendo dificultan aún más la circulación en este tramo de la autopista del norte.

Accidente en La Laguna

El accidente se produjo en el kilómetro 6 a la altura del Pabellón de los Deportes Santiago Martín, en el municipio de La Laguna. La Guardia Civil se encuentra la zona coordinando el tráfico.

Los dos vehículos implicados ya han sido retirados de la calzada, sus ocupantes no han tenido daños personales, según fuentes del 112.

La cola de coches se prolonga durante varios kilómetros en una de las carreteras de mayor tráfico de la isla de Tenerife. Normalmente, por esta vía circulan diariamente más de 200.000 vehículos.