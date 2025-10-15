Dos personas afectadas tras un accidente de tráfico de un taxi en Yaiza, Lanzarote

Esta madrugada se producía un accidente de tráfico en la LZ-2, a la altura del kilómetro 27, en el que se veía implicado un taxi

Un taxi volcó esta madrugada en el municipio de Yaiza en Lanzarote. Concretamente el accidente se produjo en la LZ-2, a la altura del kilómetro 27. Por causas que se desconocen se salió de la vía y volcó lateralmente.

El taxi quedó volcado lateralmente tras salirse de la vía en la LZ-2 / Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

En el vehículo viajaba el conductor y un pasajero. El conductor resultó más herido, aunque consciente se mostraba desorientado y el pasajero estuvo atendiéndole hasta que llegaron los efectivos sanitarios y personal de rescate.

El conductor quedó atrapado en el vehículo y tuvo que ser sacado por el portón trasero con la tabla de rescate. El pasajero resultó herido leve.

Policía Local de Yaiza y Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias tuvieron que intervenir. Además llegaron dos ambulancias del SUC y personal de la Guardia Civil de Tráfico.