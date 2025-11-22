ES NOTICIA

Tres personas heridas en la colisión de dos vehículos en la TF-1

Redacción RTVC
Uno de los afectados presentaba un traumatismo craneal, por lo que se le trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Un accidente de tráfico deja tres personas heridas tras la colisión de dos vehículos en la TF-1.

Los hechos tuvieron lugar este viernes sobre las 23:57 horas en la mencionada vía a su paso por Arico.

En el momento inicial de la asistencia, un varón presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que se procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Los otras dos personas afectadas fueron un hombre de 33 años, con contusiones de carácter leve, y una mujer de 32 con idéntico pronóstico, ambos trasladados al Hospital del Sur.

