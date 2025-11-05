ES NOTICIA

Un accidente en Guamasa provoca largas retenciones en la TF-5

Redacción RTVC
El siniestro registrado sobre las 14:00 horas a la altura de Guamasa ha provocado grandes retenciones en la TF-5

Un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 14:00 horas de este miércoles en la TF-5, a la altura de Guamasa, está generando importantes retenciones en la autopista del Norte de Tenerife.

El siniestro mantiene colapsado el tráfico en la zona. A esta hora, las colas se extienden hasta la altura de Las Ramblas, dificultando la circulación y provocando demoras significativas para los conductores.

