Un accidente en Guamasa provoca largas retenciones en la TF-5

El siniestro registrado sobre las 14:00 horas a la altura de Guamasa ha provocado grandes retenciones en la TF-5

Imagen de archivo colas TF-5

Un accidente de tráfico ocurrido alrededor de las 14:00 horas de este miércoles en la TF-5, a la altura de Guamasa, está generando importantes retenciones en la autopista del Norte de Tenerife.

El siniestro mantiene colapsado el tráfico en la zona. A esta hora, las colas se extienden hasta la altura de Las Ramblas, dificultando la circulación y provocando demoras significativas para los conductores.