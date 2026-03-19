Dos muertos y 37 lesionados en este tipo de accidentes en 2025

Canarias registró 37 accidentes protagonizados por patinetes eléctricos durante el año pasado, un 37 % más que en 2024, con un saldo de dos fallecidos y 37 lesionados, según datos publicados este jueves por la aseguradora Mapfre.

Los accidentes con patinetes subieron un 37 % en Canarias / Archivo RTVC

La mayoría de los siniestros notificados en Canarias por este tipo de dispositivos de movilidad ocurrieron por colisiones con otros vehículos (67,6 %), aunque también se registraron caídas (27 %), atropellos a peatones (2,7 %) y choques (2,7 %).

Por islas, 15 tuvieron lugar en Gran Canaria, diez en Tenerife, siete en Lanzarote, tres en La Palma y dos en Fuerteventura.

Crecimiento por segundo año en el país

En el conjunto de España, hubo 549 siniestros de este tipo, un 38,6 % más que en 2024, en los que fallecieron 19 personas, entre ellas dos peatones arrollados y un motorista tras chocar con un vehículo de movilidad personal que batieron récord de incendios y explosiones.

Del examen de estos 549 siniestros en 2025 frente a los 396 de 2024, Mapfre constata que las colisiones con otros vehículos siguen siendo la causa principal de incidentes con un 64,7% , seguidas de las caídas (19,1%) y de los atropellos a peatones (10,9%).

Estos datos provienen del Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y CESVIMAP, que ha estudiado la siniestralidad de estos patinetes recogida por los medios de comunicación y que confirma el crecimiento por segundo año consecutivo de esta accidentalidad.