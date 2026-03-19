Los accidentes con patinetes subieron un 37 % en Canarias

Dos muertos y 37 lesionados en este tipo de accidentes en 2025
Canarias registró 37 accidentes protagonizados por patinetes eléctricos durante el año pasado, un 37 % más que en 2024, con un saldo de dos fallecidos y 37 lesionados, según datos publicados este jueves por la aseguradora Mapfre.
La mayoría de los siniestros notificados en Canarias por este tipo de dispositivos de movilidad ocurrieron por colisiones con otros vehículos (67,6 %), aunque también se registraron caídas (27 %), atropellos a peatones (2,7 %) y choques (2,7 %).
Por islas, 15 tuvieron lugar en Gran Canaria, diez en Tenerife, siete en Lanzarote, tres en La Palma y dos en Fuerteventura.
Crecimiento por segundo año en el país
En el conjunto de España, hubo 549 siniestros de este tipo, un 38,6 % más que en 2024, en los que fallecieron 19 personas, entre ellas dos peatones arrollados y un motorista tras chocar con un vehículo de movilidad personal que batieron récord de incendios y explosiones.
Del examen de estos 549 siniestros en 2025 frente a los 396 de 2024, Mapfre constata que las colisiones con otros vehículos siguen siendo la causa principal de incidentes con un 64,7% , seguidas de las caídas (19,1%) y de los atropellos a peatones (10,9%).
Estos datos provienen del Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y CESVIMAP, que ha estudiado la siniestralidad de estos patinetes recogida por los medios de comunicación y que confirma el crecimiento por segundo año consecutivo de esta accidentalidad.