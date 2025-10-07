Goretti Sara-Síbar: «Lo importante son los palestinos»

La activista, Goretti Sara-Síbar, llega a Lanzarote después de ser liberada por el ejército israelí tras estar retenida desde que fue interceptada la flotilla

Entrevista del BDC a Goretti Sara-Síbar a su llegada al aeropuerto de Lanzarote.

La activista Goretti Sara-Síbar ha llegado al aeropuerto de Lanzarote después de permanecer varios días retenida por el ejército israelí. Sara-Síbar era una de los 49 españoles que viajaban en una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla.

Momento en el que Goretti Sara-Síbar es recibida en el aeropuerto de Lanzarote. RTVC.

Goretti ha sido entrevistada en el Buenos Días Canarias al llegar al aeropuerto César-Manrique de Lanzarote.

Todos los activistas españoles han salido ya de Israel, a excepción de una, que permanece detenida, acusada de haber mordido a una funcionaria de prisión.

Apoyo externo

El mundo se ha volcado con los activistas de la flotilla con la oleada de manifestaciones que ha recorrido el planeta. Para la Goretti, ese ha sido el apoyo principal que han recibido después de estar «con la incertidumbre de lo que iba a pasar al estar rodeados de las patrullas militares israelitas».

Asegura que los militares israelitas llevaban varios días vigilando sus movimientos según se iban acercando a la costa de Gaza. La última noche fueron interceptados, afirma, avisados por los israelitas. Lo importante, «no es lo que por lo que hayamos pasado nosotros, sino lo que está sufriendo el pueblo palestino».

Ante las críticas de si llevaban ayuda humanitaria o no, Goretti ha afirmado que todo lo que llevaban era alimentos no perecederos y la misión, «era abrir un cordón humanitario para los palestinos».