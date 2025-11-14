Las vías interurbanas del archipiélago registran las cifras más trágicas con 46 personas fallecidas, un 40% más que el pasado año

El próximo domingo se celebra El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. En Canarias, en lo que va de año, se ha registrado un total 70 personas fallecidas en la carretera.

Principalmente, son las vías interurbanas del archipiélago donde se registran las cifras más trágicas con 46 fallecidos, un 40% más que el pasado año. Este viernes se ha celebrado un acto en el IES La Isleta con el objetivo de concienciar a los más jóvenes.

Muchos no han querido faltar a este acto cuyo objetivo es homenajear a todas aquellas víctimas y personas fallecidas en accidentes de tráfico, así como de concienciar a las nuevas generaciones.

Las islas se encuentran a la cabeza a nivel nacional en siniestralidad mortal. Un acto donde han participado autoridades, los estudiantes del IES de la Isleta y distintas asociaciones de víctimas de accidentes.