Aseguran que no se trata de un «simple acuerdo electoral» sino de «una confluencia estratégica para el presente y futuro de Canarias»

CC y UxGC rubrican un acuerdo de confluencia nacionalista en Gran Canaria.

El secretario insular de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y el presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna, han rubricado este jueves un acuerdo de confluencia nacionalista y de colaboración estratégica para reforzar la unidad política en la isla capitalina.

«Hemos dado un paso importante. No es simplemente un acuerdo para ir juntos a las elecciones donde nos repartimos una lista electoral, sino que estamos trabajando en una confluencia estratégica. Una confluencia de cara no sólo a las próximas elecciones, sino al futuro y al presente de Canarias y de Gran Canaria», ha dicho Rodríguez.

Así, apuntó que CC ya dijo hace un año que iba a iniciar proceso de apertura y de diálogo para generar una confluencia de todos los partidos de obediencia a Canarias. Entendiendo que no será el último que se rubrique porque se quiere potenciar la «voz» de la isla en todos los ámbitos políticos.

Rodríguez apuntó que con el caso concreto de UxGC, con este acuerdo irán juntos a las elecciones en todos los escenarios y circunscripciones en las que se den las condiciones. «Pero aquí no hemos pactado ninguna lista electoral. Lo que hemos dicho es que vamos a trabajar juntos. Y eso conllevará que iremos juntos a las elecciones», observó. Resaltó que a esta confluencia están invitados todos los partidos que ponen la obediencia canaria «por delante de todo».

Al respecto, el secretario insular de CC ha aspirado que poder entenderse también con organizaciones como Primero Canarias. «Estoy convencido de que el espacio que se está generando en la isla y en toda Canarias es un espacio ganador de ilusión y sobre todo de esperanza», aseveró. Comentó que después de más de 20 años de la ruptura del nacionalismo en Gran Canaria se está «más cerca que nunca» de que todos los partidos nacionalistas vuelvan a confluir.

Bravo de Laguna: «Es el momento de sumar y aunar esfuerzos»

Bravo de Laguna ha hecho especial hincapié en que UxGC se suma «encantado» a esta confluencia. Porque la formación cree que «es el momento de sumar y de aunar esfuerzos por Canarias y por Gran Canaria». Para que la isla «tenga el protagonismo que se merece y que debe tener en las instituciones regionales y a nivel nacional».

En este sentido, señaló que UxGC ve con «sana envidia» la «gran labor» que hace la diputada de CC por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido. Incidió en que quiere aportar su «granito de arena» para que haya más diputados canarios en Congreso. Y que también lo sean por la provincia de Las Palmas.

También hizo hincapié en que pese a que son dos partidos diferentes y que hay cosas en las que no coinciden, sí que tienen un punto en común. Y este es buscar el interés general del archipiélago y de la isla en particular.

Finalmente, el presidente de UxGC deseó que se sumen más formaciones políticas a esta confluencia. «Cuantos más seamos, menos egoístas seamos y miremos más por el conjunto de la ciudadanía en Canarias y en Gran Canaria, mejor nos irá a todos», concluyó.