La dirección y el sindicato pactan mejoras salariales hasta 2027 y garantizan el transporte para la final de Murgas

La dirección de Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado este jueves un principio de acuerdo que permite desconvocar la huelga anunciada por el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG). El paro amenazaba con paralizar el servicio este mismo fin de semana, justo cuando la ciudad celebra la final del concurso de Murgas adultas del Carnaval.

Imagen de archivo

Según confirma la compañía en un comunicado oficial, «el principio de acuerdo, fruto de varias jornadas de negociación, contempla mejoras en las condiciones sociales del personal de la empresa municipal e incluye actualizaciones salariales para el conjunto de la plantilla durante el periodo 2025-2027″.

Impulso al nuevo convenio colectivo

El documento ratificado responde directamente a las exigencias planteadas en el preaviso del pasado 26 de enero. Con este paso, la empresa y los trabajadores logran desbloquear un conflicto que preocupaba a miles de usuarios, «dando respuesta a una de las principales reivindicaciones planteadas en el preaviso de huelga, presentado el 26 de enero».

Para evitar futuros bloqueos, ambas partes han establecido un calendario intensivo de reuniones. El objetivo principal reside en acelerar la negociación del nuevo convenio colectivo, un marco normativo donde los negociadores ya han logrado avances significativos y acercamientos en diversas materias clave para el funcionamiento diario de la entidad.

Compromiso con el servicio público

Tras sellar el pacto, la cúpula de Guaguas Municipales ha puesto en valor la capacidad de diálogo y la profesionalidad de los representantes sindicales. La dirección sostiene que «el resultado del proceso redunda directamente en la mejora del servicio público de transporte, utilizado a diario por decenas de miles de ciudadanos».

Este consenso no solo asegura la movilidad laboral, sino que protege la agenda cultural de la ciudad. La empresa recalca que «el acuerdo permite garantizar la prestación del servicio esencial de transporte durante la celebración del primer acto importante del Carnaval, uno de los acontecimientos populares más relevantes del calendario festivo de la ciudad».