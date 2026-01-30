El Plan Estratégico se organiza en cinco puntos clave negociados entre ambas partes

El Gobierno de Canarias y los sindicatos alcanzaron este viernes un acuerdo unánime en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral para aprobar un Plan Estratégico de Ordenación del personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Acuerdo unánime entre Gobierno canario y los sindicatos para la regulación del personal laboral/ Archivo RTVC

El acuerdo se ha producido en el marco de las negociaciones impulsadas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y supone un avance en la regulación del personal laboral de la Administración autonómica, según detalló el Gobierno en un comunicado.

Cinco ejes clave

El Plan Estratégico se organiza en cinco ejes clave para ordenar el personal laboral. Este incluye el derecho a la movilidad y a la promoción interna, la reducción de la temporalidad, la regularización del personal laboral que ocupa funciones propias de funcionarios y la planificación de la selección de futuras generaciones.

Además, incorpora un nuevo sistema de clasificación profesional adaptado al sistema educativo actual y a las necesidades de la Administración.

En abril de 2025, la consejera Nieves Lady Barreto anunció el compromiso del Gobierno autonómico de impulsar un plan estable y permanente para el personal laboral, en respuesta a una reivindicación histórica de más de 7.000 trabajadores, el 64% de la plantilla de la Administración general.

Tras este anuncio, la Administración y los sindicatos constituyeron una mesa de trabajo para elaborar una propuesta de acuerdo que se someterá a negociación colectiva.

Cuatro años de vigencia inicial

La propuesta consensuada se someterá ahora a los informes preceptivos y posteriormente elevada al Gobierno de Canarias para su aprobación formal y publicación en el Boletín Oficial de Canarias, agrega la nota.

El Plan Estratégico de Ordenación del Personal Laboral tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Para garantizar su cumplimiento y supervisar su ejecución, se prevé la creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento compuesta por doce miembros, seis en representación de la Administración y seis de las organizaciones sindicales.

Además, se constituirán grupos de trabajo específicos para cada uno de los ejes de actuación, encargados de estudiar y elaborar las propuestas de actuaciones correspondientes.