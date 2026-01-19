El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, espera las conclusiones de la investigación para posibles sanciones o medidas correctoras

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno para abordar el cero energético en La Gomera este pasado domingo, un cero energético que duró unas tres horas hasta su completa recuperación y afectó a 15.610 clientes, la totalidad de los clientes en la isla.

Hernández Zapata aseguró que el Gobierno de Canarias está a la espera de los informes que determinen las causas del apagón. Una vez conocida la causa, se tomarán las medidas correctoras oportunas o, en su caso, las sanciones pertinentes.

Consejo de Gobierno, 19 enero 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

El consejero ha recalcado que desde su departamento estarán «muy atentos» a la información que le haga llegar Endesa y exigirá «que se adopten todas y cada una de las actuaciones que correspondan, como ya hemos hecho en otras ocasiones».

«Si algo ha sido este Gobierno es riguroso a la hora de que se cumplan los protocolos pero, sobre todo, cuando haya que sancionar, también tenga muy claro que no nos temblará el pulso».

Mariano H. Zapata explicó que su departamento realizó desde el primer momento un seguimiento del cero energético, manteniendo contacto permanente con Endesa, el Cabildo de Tenerife y el Ministerio. Asimismo, señaló que el Gobierno de Canarias lamenta profundamente las molestias causadas, señalando que un apagón total genera preocupación, incertidumbre y daña la imagen de la isla.

La incidencia, afirmó, evidencia que Canarias no puede seguir esperando en energía, aunque no resulte sorprendente.

Cable submarino

El consejero apuntó que el Ejecutivo canario, desde la declaración de emergencia energética, trabaja en medidas y soluciones que no son inmediatas ni sencillas, pero que buscan garantizar el suministro energético en las islas. Hernández Zapata ha dicho que en breve podrá hacerse realidad el cable submarino, que supondrá un antes y un después en la isla.

La interconexión submarina entre Tenerife y La Gomera está incluida en el Plan de Desarrollo de la Red de transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Esta infraestructura comprende la línea eléctrica subterráneo-submarina, y las dos nuevas subestaciones, El Palmar en La Gomera, y Chío, en Tenerife.