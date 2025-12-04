El pleno municipal de Adeje aprueba la cesión de dos parcelas de suelo a EMSA para acelerar la construcción de viviendas dentro del Plan de Vivienda de Adeje

Adeje cede suelo para construir 90 viviendas asequibles en Los Olivos. RTVC

El Ayuntamiento de Adeje ha dado un paso importante en su estrategia para ampliar la oferta de vivienda asequible en el municipio. En el pleno celebrado este jueves, 4 de diciembre, se aprobó la cesión de dos parcelas con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos y Partido Popular, y las abstenciones de Coalición Canaria y Vox.

Los terrenos, valorados en 1,3 millones de euros y con una superficie conjunta superior a 3.000 metros cuadrados, han sido cedidos a la Empresa Municipal de Servicios de Adeje (EMSA), de la que depende la Sociedad de Promoción de Vivienda.

Esta decisión permitirá iniciar de manera inmediata los trámites técnicos y administrativos para la construcción de dos edificios que sumarán aproximadamente 90 nuevas viviendas asequibles. Las parcelas se encuentran en la zona de Los Olivos, próximas al Instituto de Los Olivos y al barrio de Las Nieves, un área destinada al desarrollo residencial.

Forma parte del Plan de Vivienda municipal

Los proyectos arquitectónicos ya están encargados, lo que agilizará la puesta en marcha de las obras en cuanto finalicen los procesos de licitación.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, subrayó que “estamos plenamente comprometidos con ofrecer soluciones reales al problema de la vivienda. No solo cedemos suelo público para que estas promociones sean una realidad, sino que asumimos todos los gastos derivados del desarrollo de estas parcelas. Nuestro compromiso es facilitar que las familias puedan acceder a una vivienda digna y asequible”.

Esta actuación forma parte del Plan de Vivienda municipal, coordinado desde la alcaldía, que prevé alcanzar unas 200 viviendas asequibles en los próximos seis años mediante nuevas cesiones de suelo. Más allá de la construcción, el plan busca garantizar un desarrollo urbano equilibrado, con servicios educativos, comerciales y zonas verdes, siguiendo el modelo de “nueva ciudad” que promueve la administración local.

Demanda de vivienda elevada

Además, Adeje es uno de los municipios más afectados por la crisis de vivienda, con una demanda elevada debido a su dinamismo económico. Recientemente, el Ayuntamiento cedió otras parcelas al Gobierno de Canarias para 51 viviendas en Armeñime y ha solicitado la declaración del municipio como zona tensionada, en cumplimiento de la Ley 12/2023.

Con estas medidas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la vivienda pública y la rehabilitación de viviendas asequibles, recuperando el papel de la Sociedad de Promoción de Vivienda para responder a las necesidades residenciales actuales de las familias adejeras.