Estos vuelos se efectuarán desde el 14 al 17 de agosto

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 5.059 vuelos durante el puente de agosto, en concreto desde este jueves, 14 de agosto, hasta el domingo, 17 de agosto. De todos ellos, un total de 1.863 serán vuelos internacionales.

Los aeropuertos canarios operarán 5.059 vuelos durante este puente / Archivo RTVC

De este modo, en 2025, las operaciones crecen respecto a 2024, cuando los aeropuertos canarios registraron un total de 4.883 vuelos en el puente de agosto.

Datos por aeropuerto

Según datos facilitados por Aena, el Aeropuerto de Tenerife Norte tendrá operativo unos 938 vuelos; por Tenerife Sur, 849 vuelos, y por el Aeropuerto de Lanzarote y Fuerteventura, 846 y 618, respectivamente.

Por su parte, por el Aeropuerto de Gran Canaria pasarán 1.414, mientras El Hierro, La Gomera y La Palma operarán 84, 32 y 278 vuelos, respectivamente.

Por días, la jornada con más movimientos será la de este jueves, 14 de agosto, cuando los aeropuertos canarios alcancen a operar un total de 1.300 vuelos.