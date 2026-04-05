Las terminales de las islas registran 2.743 movimientos durante el cierre de la Semana Santa

Aena coordina 2.743 vuelos en los aeropuertos de Canarias este Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua. Las compañías aéreas gestionan el regreso de miles de turistas tras finalizar las vacaciones de Semana Santa. Los aeródromos del archipiélago refuerzan sus servicios para garantizar la fluidez de todos estos desplazamientos previstos.

Aeropuerto Tenerife Sur / Cabildo de Tenerife

El gestor aeroportuario prevé 1.470 operaciones para la jornada de hoy en todo el archipiélago. Gran Canaria lidera el volumen de tráfico regional con un total de 434 vuelos programados. Además, esta terminal gestiona 146 conexiones internacionales durante este primer día de retorno.

Los aeropuertos de Tenerife también mantienen un ritmo de trabajo muy elevado durante estas horas. Tenerife Norte registra 275 movimientos mientras que Tenerife Sur alcanza las 239 operaciones aéreas. Por otro lado, la isla de Lanzarote suma 230 vuelos a la estadística dominical.

Previsiones para el Lunes de Pascua

La actividad aérea continuará con fuerza mañana lunes en todas las islas de Canarias. El aeropuerto de Gran Canaria volverá a encabezar la lista con 401 operaciones totales. Igualmente, Tenerife Norte operará 236 vuelos y Tenerife Sur realizará otros 209 movimientos.

Lanzarote mantendrá un tráfico significativo con la gestión de 176 vuelos durante el lunes. Estas cifras confirman la importancia del turismo nacional y extranjero para la economía canaria.

Las islas cierran así una campaña turística marcada por una gran movilidad de visitantes. Los aeródromos canarios acumulan 15.019 operaciones totales desde el pasado 27 de marzo.