Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos durante este puente

RTVC / Europa PRESS
Estos números son un 0,14 % inferiores a los de 2024

AENA prevé operar un total de 5.689 vuelos en Canarias en este puente de la Constitución, entre este viernes y el próximo lunes. El sábado será el día con mayor número de movimientos con 1.629, según los datos facilitados por esta red de aeropuertos.

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos durante este puente / Archivo Europa Press

En relación a la misma festividad de 2024, los aeropuertos canarios tienen previsto ocho vuelos menos este año, lo que supone una caída del 0,14%.

Datos por aeropuertos

Durante este viernes, el archipiélago operará 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024; mientras que el sábado se prevé que se registren 1.629 vuelos, un 25,5 % superior.

Por otro lado, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1% y el lunes también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, siendo una caída del 11,8%.

En cuanto a los datos de cada recinto, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630).

Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y La Gomera tendrá 32 operaciones

