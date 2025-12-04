Estos números son un 0,14 % inferiores a los de 2024
AENA prevé operar un total de 5.689 vuelos en Canarias en este puente de la Constitución, entre este viernes y el próximo lunes. El sábado será el día con mayor número de movimientos con 1.629, según los datos facilitados por esta red de aeropuertos.
En relación a la misma festividad de 2024, los aeropuertos canarios tienen previsto ocho vuelos menos este año, lo que supone una caída del 0,14%.
Datos por aeropuertos
Durante este viernes, el archipiélago operará 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024; mientras que el sábado se prevé que se registren 1.629 vuelos, un 25,5 % superior.
Por otro lado, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1% y el lunes también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, siendo una caída del 11,8%.
En cuanto a los datos de cada recinto, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630).
Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y La Gomera tendrá 32 operaciones