Los aeropuertos canarios registraron 4,6 millones de pasajeros en octubre

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Esta cifra es un 2,3 % superior al mismo mes de 2024

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron en este mes de octubre un total de 4.618.986 pasajeros, un 2,3% más que en el mismo mes de 2024.

Los aeropuertos canarios registraron 4,6 millones de pasajeros en octubre / Archivo RTVC

De la cifra total de viajeros, 4.597.959 corresponde a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.908.103 viajaron en conexiones nacionales (un 2,9% más respecto a octubre del año pasado) y 2.689.856 en internacionales (un 1,8% más que el mismo mes de 2024).

Tráfico por aeropuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.324.466, lo que representa un incremento del 1,8% respecto al mismo mes de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.163.847 pasajeros (+1%); César Manrique-Lanzarote, con 761.426 pasajeros (+0,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 620.631 (+5,6%); Fuerteventura, con 588.141 (+5,5%); La Palma, con 122.962 (+2,3%)y El Hierro, con 26.521 (-3,9%).

Por otro lado, con el mayor crecimiento porcentual, La Gomera con 10.992 pasajeros y un 9% más que el mismo mes de 2024.

Finalmente, en lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 45.263.582 viajeros, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2024.

