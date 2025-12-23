Agaete reabre su Centro de Mayores

La renovación integral permite recuperar un espacio clave para el envejecimiento activo después de seis años cerrado por problemas de seguridad

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias reabrió el Centro de Mayores de Agaete tras invertir unos 195.000 euros en mejoras. La actuación devuelve al municipio un espacio esencial de convivencia y actividad social. El viceconsejero Francis Candil, la directora general Verónica Meseguer y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, visitaron este martes la instalación de un centro en el que participan unas 560 personas mayores del municipio.

Declaraciones: Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias / María del Carmen Rosario, alcaldesa de Agaete

María del Carmen Rosario, afirmó que “es un día muy importante para el municipio de Agaete”. El centro funciona como lugar de encuentro con numerosas actividades para las personas mayores. Rosario agradeció “el esfuerzo para abrir el centro lo antes posible” a la consejera, al viceconsejero y a la directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias y destacó el compromiso institucional para acelerar la reapertura. “Este es un centro de día del Gobierno de Canarias y se ha reabierto antes de lo que estaba previsto”, explicó. La alcaldesa añadió que “hoy es un día de agradecimiento y de alegría para nuestros mayores”.

Seis años cerrado

Francis Candil calificó la reapertura como “una gran noticia” tras seis años de cierre. El centro cerró por problemas administrativos y de seguridad que exigían una solución integral. “No ha sido fácil”, reconoció el viceconsejero. Subrayó que la instalación ya cumple toda la normativa y ofrece seguridad a las personas mayores.

Verónica Meseguer, por su parte, explicó que el equipo trabajó de forma intensa y coordinada.

La actuación implicó a varios departamentos, empresas y organismos reguladores. Meseguer señaló que la reapertura se enmarca en el plan Maresía. El programa impulsa el envejecimiento activo, la participación social y la protección de derechos.

La actuación forma parte del tercer eje ‘Plan de Infraestructura Espacios Seguros’. Este eje mejora la accesibilidad y seguridad de los 24 Centros de Día de Mayores de Canarias. El centro de Agaete recibió una modernización profunda de sus instalaciones en unas obras que abordaron deficiencias técnicas acumuladas durante años.

Mejoras en seguridad y accesibilidad

La intervención incluyó la adecuación y legalización de las instalaciones eléctricas e incorporó un sistema completo de protección contra incendios. El proyecto garantizó la accesibilidad mediante la instalación y legalización de un ascensor se realizó, por parte del Gobierno, un estudio de viabilidad para placas fotovoltaicas.

El centro cerró en 2020 por incumplimientos en la normativa contra incendios. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento habilitó espacios alternativos para las actividades. Con la reapertura, Agaete recupera un recurso esencial para el bienestar y la vida social y el centro vuelve a situarse como punto de referencia para las personas mayores del municipio.