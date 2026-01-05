Agreden a un médico en Agüimes por no emitir un informe

La Guardia Civil investiga a dos personas por agredir a un médico en un centro sanitario de Agüimes, que se negó a emitir un informe que no le correspondía y recibió golpes en el hombro y el abdomen

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes investiga a dos hombres por un delito de atentado contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en este caso un médico del centro de salud de la localidad.

Centro de Salud de Agüimes

Por un informe

Los hechos ocurrieron en un centro sanitario de la localidad, cuando una usuaria solicitó al médico de guardia un informe de carácter administrativo que no correspondía emitir en ese servicio de urgencias. El facultativo, siguiendo el protocolo habitual, le explicó que debía acudir a su centro de salud de referencia en una localidad cercana.

Tras recibir esta indicación, la mujer abandonó el centro y comunicó la situación a dos individuos que la esperaban en el exterior. Poco después, ambos entraron en la zona de emergencias con una actitud muy agresiva. Uno de ellos increpó al médico y le exigió el documento bajo amenazas. Mientras, el segundo, más joven y exaltado, llegó a amenazarlo de muerte, asegurando conocer sus datos personales y su domicilio.

La tensión aumentó rápidamente hasta que este último agredió físicamente al profesional, propinándole una patada en el abdomen y un puñetazo en el hombro. La situación se calmó solo cuando otros presentes advirtieron de la inminente llegada de las fuerzas de seguridad, momento en el que los agresores abandonaron el lugar.

Localizados rápidamente

Los agentes recogieron las declaraciones del personal sanitario que presenció la agresión y recopilaron una descripción detallada de los autores y su vestimenta.

Gracias a esta información, los sospechosos fueron localizados poco después en una calle próxima, concretamente en la calle Balo, donde quedaron plenamente identificados y vinculados a los hechos denunciados.