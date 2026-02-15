La FEB condena agresión a un árbitro en el partido Toscones-Fuenlabrada

El caso, según la FEB, ha pasado a los Comités Disciplinarios que deberán juzgar e imponer las sanciones correspondientes

La Federación Española de Baloncesto (FEB) emitió un comunicado este domingo por la noche en el que «condena firmemente la agresión sufrida por uno de los árbitros del partido de Tercera FEB entre el Toscones y el Fuenlabrada», disputado el sábado en Fuerteventura.

Fotograma de la agresión que sufrió el árbitro por parte de un jugador que lo empujó por la espalda

«Como ha sucedido a lo largo de su historia, la FEB es contraria a cualquier forma de violencia en el deporte, y especialmente en el baloncesto, que ha destacado siempre por los valores que promueve», indica el organismo.

«Los hechos han sido puestos ya en conocimiento de los Comités Disciplinarios responsables, que serán los encargados de juzgar el caso e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes», apunta la FEB.

El árbitro fue empujado por la espalda

En el tercer cuarto Roger Pinyol, uno de los colegiados del encuentro, disputado en el pabellón José Perdomo Umpiérrez, cayó al suelo tras ser empujado por la espalda por un jugador local después de que le señalara una falta en ataque. El choque pudo ser reanudado con el jugador descalificado y acabó con triunfo del equipo madrileño por 61-74.

Los Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados (AEBA) también se han manifestado en un comunicado y le envían su apoyo a su compañero y le desean «mucho ánimo».

«El deporte debe ser un espacio de respeto, educación y valores. La violencia no tiene lugar en una cancha de baloncesto», señala la AEBA.