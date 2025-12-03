Los bancos y maceteros resistentes al viento forman parte del mobiliario que se integran en la renovación del Paseo del Faro de Arinaga, un proyecto con impresión 3d que apuesta por la innovación local y la construcción sostenible

El Paseo del Faro de Arinaga, en el municipio de Agüimes, luce desde esta semana el primer mobiliario urbano de Canarias construido mediante tecnología de impresión 3D en hormigón. Los nuevos bancos y maceteros, diseñados específicamente para resistir el intenso viento característico de la zona costera, han sido desarrollados por las empresas locales Evocons y Prearsa, ambas con sede en el municipio.

La instalación forma parte del proyecto de adecuación y mejora del Paseo del Faro de Arinaga, una intervención destinada a integrar la nueva urbanización con el tejido urbano consolidado. El plan contempla la ampliación de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de nuevas zonas de aparcamiento y la renovación integral de infraestructuras. Entre las obras financiadas íntegramente por el Ayuntamiento, con una inversión total de 390.835 euros, destacan también la modernización de la red de abastecimiento de agua, la ampliación del sistema de riego de parques y jardines y la incorporación de un nuevo alumbrado público.

Rubén Romero, concejal de Urbanismo de Agüimes, explica que el pliego del proyecto exigía que el mobiliario fuera fabricado mediante impresión 3D, con el objetivo de impulsar la tecnología desarrollada en la isla. «Queríamos fomentar la innovación local y, además, crear elementos capaces de ofrecer protección frente al fuerte viento de la zona», señala Romero. Para elegir los modelos definitivos, el consistorio evaluó diferentes prototipos sometidos a pruebas en el Polígono de Arinaga.

Agüimes estrena el primer mobiliario urbano de Canarias fabricado con impresión 3D de hormigón. La Provincia

Nuevas formas de construcción en la isla

Romero subraya que la apuesta municipal pasa por “incorporar y normalizar” nuevas formas de construcción en la isla, incentivando el uso de mobiliario producido en Canarias. «Casi el 95% del mobiliario instalado en Gran Canaria procede de la Península, así que buscamos activar la economía local y reducir problemas logísticos, retrasos y costes de transporte», afirma.

Agüimes se posiciona así como pionero en España en la aplicación de esta tecnología para avanzar en sostenibilidad, eficiencia y transformación social. El municipio ya hizo historia el pasado 28 de mayo con la inauguración del primer edificio de titularidad pública del país impreso en 3D con aval técnico: el edificio polivalente de la Entidad de Conservación de la Zona Industrial de Arinaga (Ecoaga). La construcción, realizada por Evocons, alcanza un 60% de automatización mediante robótica, inteligencia artificial e impresión 3D, convirtiéndose en el primero del mundo que alcanza ese nivel de integración tecnológica.