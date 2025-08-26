Una mujer ha fallecido ahogada en las horas centrales de este martes después de fuera rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la Playa de Caleta de Fuste, dentro del municipio de Antigua (Fuerteventura).

Una mujer fallece ahogada en la playa de Caleta de Fuste, en Fuerteventura. Imagen de la Sala Opeorativa del 112.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el socorrista de la playa realizó a la afectada maniobras de reanimación básicas, que retomaron a su llegada el equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) sin resultado, confirmándose el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.