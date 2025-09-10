Socorristas y personal del Servicio de Urgencias Canario asistieron a la víctima, al que se le trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura

Socorristas de la playa Bajo de la Burra, situada en el municipio majorero de La Oliva, han rescatado este miércoles del mar a un hombre de 53 años con síntomas de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Rescatan a un hombre del mar en La Oliva con síntomas de ahogamiento. RTVC.

Al afectado, asistido primero por los socorristas y, posteriormente, por personal del Servicio de Urgencias Canario, se le trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

La Policía Local que se desplazó a la playa colaboró con el resto de los recursos de emergencias y realizó los informes oportunos, señala el 1-1-2, tras alertarlos del suceso a las 15:14 horas y activó también al médico y enfermero del Centro de Salud de Corralejo.