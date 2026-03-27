La aerolínea AirBaltic conectará Groninga con Tenerife Sur desde octubre y refuerza su apuesta con una base estacional en la isla

AirBaltic abrirá una nueva ruta entre Países Bajos y Tenerife. Cabildo de Tenerife

La aerolínea airBaltic ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ruta entre Groninga, en Países Bajos, y Tenerife Sur a partir del 29 de octubre, con una frecuencia semanal durante la temporada de invierno.

La conexión forma parte de la estrategia de la compañía para reforzar su presencia en la isla y mejorar la conectividad con mercados europeos.

Desde el Cabildo de Tenerife valoran positivamente esta incorporación, destacando su importancia para atraer a un visitante de mayor valor añadido y consolidar la posición de la isla como destino turístico durante todo el año.

Reactivar una conexión histórica

Además, la recuperación de esta ruta supone reactivar una conexión histórica que llevaba años sin operar.

La nueva línea se enmarca en un plan más amplio de airBaltic que incluye la apertura de una base estacional en Tenerife Sur y el lanzamiento de otras rutas desde Bélgica, Lituania y Eslovenia.

Esta apuesta busca incrementar el tráfico de viajeros desde el norte y centro de Europa, especialmente en temporada invernal.