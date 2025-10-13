La artista Aitana es otra de las participaciones que se ha confirmado para la próxima edición del Granca Live Fest que se celebrará entre el 2 y 4 de julio

El Granca Live Fest ha confirmado este lunes a Aitana entre las participantes de la próxima edición 2026.

Cartel de confirmación de Aitana para el 4 de julio

Aitana se ha confirmado para el cartel del 4 de julio. Día que compartirá escenario con los otros dos artistas confirmados hasta el momento, Alejandro Sanz y Dani Martín.

La artista de Barcelona ha incluido su parada en el Granca Live Fest dentro de la gira de su último trabajo llamado «Cuarto Azul«. Una gira que la llevará por España, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia.

