El capitán del CD Tenerife analiza la ventaja en la clasificación y su futuro en el club blanquiazul

El capitán Aitor Sanz valora la actualidad del CD Tenerife desde la ciudad deportiva de Geneto este miércoles. El centrocampista pide máxima humildad para afrontar los doce encuentros finales de la temporada regular.

Redacción de deportes informativos RTVC

El equipo mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Celta Fortuna en la lucha por el liderato.

Humildad ante la ventaja

El veterano futbolista prefiere mantener los pies en el suelo ante la buena racha del equipo tinerfeño. Aitor Sanz asegura que la ventaja de puntos no garantiza nada porque en el fútbol todo cambia rápido. El capitán insiste en que deben trabajar con máxima humildad para sacar adelante los partidos más difíciles.

«Hay que tener los pies en el suelo y trabajar con humildad», afirmó el jugador blanquiazul. Sanz reiteró que «seríamos unos irresponsables si hiciéramos otra cosa» que no sea pensar en el próximo duelo. Para el mediocentro, la clave del éxito reside en no mirar más allá del fin de semana.

Futuro y sentimiento blanquiazul

Sanz confiesa que disfruta mucho del día a día y no quiere perderse el momento actual. Su prioridad absoluta ahora mismo es vivir esta temporada «bonita» tras años complicados marcados por las lesiones.

«No me gusta mirar más allá del 30 de junio«, admitió el capitán sobre su renovación. El centrocampista explicó que intenta centrarse en el presente para disfrutar de las pequeñas cosas del fútbol. Aitor Sanz se siente muy agradecido por estar tantas temporadas en un club histórico como el Tenerife.

El sueño del ascenso

Lograr el retorno a la categoría de plata en el Heliodoro sería un regalo para la afición. El capitán recordó los golpes duros sufridos en Getafe y ante el Girona en años anteriores. Para Sanz, los seguidores tinerfeñistas merecen una gran alegría tras el comportamiento ejemplar demostrado durante el descenso.

«Esta afición merece una alegría por cómo afrontan las dificultades», señaló con emoción el jugador. El ascenso en casa sería «muy bonito» para compensar las decepciones pasadas que aún generan nostalgia. En caso de subir, Aitor Sanz ya tiene una promesa clara: cumplirá su peregrinación hasta Candelaria.