Al menos veinte personas han muerto desde el amanecer de este domingo en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes de los hospitales gazatíes.

Un niño ha muerto por disparos israelíes en Al Qarara, al norte de Jan Yunis, según ha informado el Complejo Médico Nasser de la ciudad de Gaza. Varias personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Otra persona ha fallecido y varias más están heridas tras un bombardeo de la aviación israelí en el campo de desplazados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El Hospital de Al Auda ha sido el que más cadáveres ha recibido, ocho, seguido del Hospital Nasser, con cinco, mientras que el Hospital de los Mártires de Al Aqsa ha recibido cuatro cuerpos y la Clínica del Jeque Raduán ha recibido dos. Cierra la lista el Hospital Al Shifa, con un muerto.

Las víctimas del Hospital de Al Auda han sido identificadas como Sabri Ahmedlatif Yaber, Usama Sami Ahmed, Jalil Raed Jalil al Waui, Hussam Shuhail al Li, Monaster Ibrahim Abdulá Abú Ayadá y Mohamed Ubaid Abdulá Abú Ayadá.

Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa ha anunciado la muerte de Shaima al Ashram por malnutrición y falta de tratamiento médico adecuado. El Hospital de Al Shifa ha dado cuenta de la muerte de Rahaf al Balaui por malnutrición y falta de tratamiento médico.