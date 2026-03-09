Consulta el horario del Albacete BP vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J30 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

Albacete BP y UD Las Palmas se enfrentan este lunes 16 de marzo a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal Carlos Belmonte. El encuentro corresponde a la jornada 30 de LaLiga Hypermotion.

Albacete BP vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 4-0 en casa al Ceuta. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Albacete se encuentra a mitad de tabla. El equipo que tiene 36 puntos busca mantenerse una temporada más en LaLiga Hypermotion e incluso aspirar a los puestos de playoff de ascenso.

Posiciones en la clasificación de Albacete BP y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 48 puntos. Por su parte, el Albacete BP ocupa la decimocuarta posición. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 36 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Albacete BP y UD Las Palmas

En los últimos cinco partidos en los que se han enfrentado Albacete BP y UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado tres de ellos, habiendo acabado uno en empate y el otro lo ganó el Albacete. El equipo canario ha ganado sus dos últimos partidos y empatado los otros últimos tres encuentros de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el equipo albaceteño llega al encuentro habiendo perdido dos de sus últimos cinco partidos y empatado los otros tres.

Minuto a minuto en directo de Albacete BP y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Albacete BP y UD Las Palmas

Alineaciones de Albacete BP y UD Las Palmas

