El presidente canario mostró su disconformidad por no ser invitada Canarias a la cumbre bilateral España-Marruecos

Imagen de los representantes públicos en la cumbre España-Marruecos. Efe

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este viernes al presidente canario, Fernando Clavijo. Lo ha hecho para informarle de los resultados de la Reunión de Alto Nivel entre los gobiernos de España y Marruecos. Después de que Clavijo le reprochara al Gobierno no haber sido convocado a la misma.

A través de un comunicado, fuentes de Exteriores han informado que Albares ha compartido con Clavijo tanto la declaración conjunta como los distintos acuerdos alcanzados en la XIII Reunión de Alto Nivel que están celebrando en Madrid ambos países.

Colaboración en los grupos de trabajo de asuntos que afecten a Canarias

Albares y Clavijo, señala Exteriores, han quedado en seguir colaborando en los grupos de trabajo que tengan relación con el interés de Canarias.

El ministro le ha garantizado su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el anterior.

Clavijo reprochó el jueves al Gobierno español que su comunidad autónoma, que es también región ultraperiférica de la UE y vecina de Marruecos, no haya estado presente en la reunión. Una reunión en la que se firmarán acuerdos sobre agricultura, pesca o lucha contra los extremismos.

Clavijo recalcó que en esta cumbre «se va a hablar de Canarias», por lo que confiaba en que, cuando termine, el Ministerio de Asuntos Exteriores contacte con el Gobierno regional y transmita los asuntos que le afecten.