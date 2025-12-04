España y Marruecos celebran este jueves una cumbre bilateral con la firma de varios acuerdos entre ambos países

Clavijo dice que «toma nota» de que el Estado haya dejado a Canarias fuera de la cumbre España-Marruecos. EP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que «toma nota» del hecho de que el Estado haya dejado fuera al archipiélago de la cumbre con Marruecos que tiene lugar este jueves. Ha comentado que el Gobierno central no se tendrá que sorprender si en el futuro la comunidad autónoma no está de acuerdo con alguna de las políticas de asuntos exteriores.

Así lo ha dicho este jueves en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que espera que cuando termine el encuentro el Ministerio de Asuntos Exteriores contacte con el Ejecutivo canario y transmita lo que se ha hablado durante el mismo.

«Incumplimiento» de la Agenda Canaria

Recordó que el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria dicen que, si bien la comunidad autónoma no es responsable en materia de exteriores, «sí debe estar». «Obviamente se va a hablar del archipiélago y seguimos considerando que es un incumplimiento de la Agenda Canaria. La lealtad institucional la tienen que tener tanto el Gobierno de España como el de Canarias», aseveró.

Para Clavijo, «no es de recibo» que se desplace, no sólo al Gobierno de Canarias sino a Canarias en general, del encuentro con Marruecos. «Tomamos nota y en el futuro hablaremos«, reiteró.

Cuestionado por las palabras del Polisario en las que decía que después del Sáhara Occidental, Marruecos pondría sus ojos en Canarias, el presidente comentó que no está de acuerdo con esas afirmaciones porque la situación es «totalmente distinta».

«Más que lo que pueda hacer Marruecos, que defiende sus legítimos intereses, yo me quedo con lo que está haciendo el Gobierno de España, que es desplazar e ignorar a Canarias en este tipo de relaciones, que es lo que a mí me importa», expuso.