Cumbre bilateral España-Marruecos

Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a su homólogo marroquí para copresidir la XIII cumbre bilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto al jefe de Gobierno marroquí Aziz Akhannouch (2i) durante la ceremonia de bienvenida antes de la reunión de alto nivel entre ambos países, este jueves, en el Palacio de la Moncloa. EFE.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, para copresidir la XIII Reunión de Alto Nivel bilateral. Una cumbre en la que participan también una docena de ministros de ambos países y en la que se firmarán una serie de acuerdos en diversos ámbitos.

Ajanuch ha sido recibido con honores militares en el Palacio de la Moncloa. Allí lo esperaba Sánchez. Ambos se han saludado y han escuchado los himnos de los dos países antes de pasar revista a las tropas y saludar a los integrantes de las respectivas delegaciones.

De la española forman parte la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Transportes, Óscar Puente; Educación, Pilar Alegría; Agricultura, Luis Planas; e Inclusión, Elma Saiz.

Todos ellos mantendrán reuniones con sus respectivos homólogos marroquíes de forma paralela a la que tendrá Sánchez con el primer ministro marroquí.

A renglón seguido habrá un plenario que dará paso a la firma de una decena de acuerdos sobre transición digital de las administraciones públicas, prevención de desastres naturales, agricultura y pesca, deporte, educación, igualdad de género y lucha contra los extremismos.

Pero no está prevista ninguna declaración o rueda de prensa de los dos jefes de Gobierno para dar cuenta de los resultados de la reunión.

El gobierno español asegura que la relación con Marruecos es la mejor que ha habido

El Gobierno destaca que la actual relación bilateral es la mejor que ha habido entre los dos países, como asegura que ya se constató en la última cumbre celebrada hasta ahora, la que hubo en Rabat en febrero de 2023.

A esa relación ha contribuido de forma decisiva el giro que dio el Gobierno en 2022 respecto a la posición española sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces apoya los planes autonomistas de Marruecos para este territorio.

Un plan que cuenta con el beneplácito de la ONU después de que, el pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que «una autonomía genuina podría representar el resultado más factible» para el Sáhara Occidental, y alienta a las partes a «presentar ideas que apoyen una solución definitiva mutuamente aceptable».

La cumbre estuvo precedida este miércoles de un foro empresarial de los dos países celebrado en la sede de la CEOE. Fue clausurado por el primer ministro marroquí y, en representación del Gobierno, el ministro Óscar Puente.