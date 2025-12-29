Feijóo describe el 2025 como «el peor año del peor Gobierno de la historia democrática»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace balance político del 2025, con críticas hacia el Gobierno de Pedro sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que 2025 ha sido «el peor año del peor Gobierno en la historia democrática» de España ante el «colapso total del sanchismo» y sus «fracasos».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación para hacer el balance del año 2025, este lunes en la sede del partido, en Madrid. EFE/Zipi Aragón

En rueda de prensa en la sede nacional del PP para haber balance del año, Feijóo ha denunciado una «erosión de la convivencia«, una «degradación política» por los escándalos y la corrupción y «el mal funcionamiento del Gobierno» a lo largo del año.

El presidente del PP ha advertido que durante estos meses se ha asistido a un «desbordamiento político inmoral» que está teniendo un impacto en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país.

Feijoo habla del «colapso del sanchismo»

Feijóo ha denunciado que el «colapso» del «sanchismo» se ha manifestado en diez fracasos, entre ellos el parlamentario, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido el apoyo de sus socios y podría ser el primer Gobierno de la historia incapaz de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura.

También ha destacado como fracaso la ausencia de políticas efectivas de vivienda o unas políticas migratorias «que no existen» y, por tanto, son «inhumanas».

En este sentido ha acusado a Sánchez de convertir el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts, y ha calificado de «racista» utilizar esta cuestión «como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el PP».

Feijóo también ha definido como fracasos el apagón del 28 de abril, por el que el Gobierno «no ha asumido ninguna responsabilidad» y mantiene «una política energética errada», así como a la «irrisoria» ejecución, a su juicio, de los fondos europeos.

En política internacional, ha acusado a Sánchez de utilizar la política exterior para «esconder sus problemas interiores».

Otro de los fracasos, ha agregado, son las políticas destinadas a los jóvenes a quienes Sánchez ha condenado «a la precariedad vital y a la precariedad emocional», y también ha afirmado que el Gobierno le ha fallado a las mujeres.

Propuestas de futuro del PP

Feijóo ha afirmado que el PP está preparado para dar a España «el cambio que merece» y que su deber es «construir la España del día después».

Para ello se ha comprometido a tres tareas: la limpieza política, institucional y moral; la seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro; y hacer que «trabajar merezca la pena».

El PP acudirá a las elecciones con la intención de gobernar en solitario

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que su partido se presentará a las elecciones generales «para ganarlas» y que intentará gobernar «en solitario», , aunque si no obtiene la mayoría absoluta su «cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox».

«Seguimos con el objetivo de gobernar después de ganar las elecciones y hacer un gobierno en solitario y pactos y acuerdos puntuales para aprobar presupuestos y otras leyes trascendentes para las reformas que España necesita», ha explicado Feijóo en una comparecencia pública para hacer balance del año 2025.

El presidente del PP ha explicado que, aunque gobernar en solitario sigue siendo su objetivo, es «evidente» que si no hay mayorías tras las próximas elecciones generales deberá «conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España».

En esa situación, ha aclarado, el «cordón sanitario» del PP es EH Bildu: «no será Vox ni los votantes de Vox, será Bildu, como siempre ha sido así en democracia hasta que llegó el señor Sánchez» a la Presidencia del Gobierno, ha apuntado.

Feijóo ha añadido que Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición tras las elecciones autonómicas en esa comunidad y tiene «buenas encuestas» en España, aunque a continuación ha precisado: «veremos qué posición queda en las elecciones generales».