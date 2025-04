Francisco García López anuncia que deja Nueva Canarias, aunque seguirá siendo alcalde de Santa Lucía de Tirajana en el actual grupo de gobierno

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana abandona Nueva Canarias. EFE/Christian Afonso

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), Francisco García López, ha anunciado este lunes que se da de baja en Nueva Canarias por desacuerdos con la dirección, aunque seguirá al frente del Consistorio.

El regidor municipal ha explicado a sus compañeros que seguirá como alcalde de Santa Lucía de Tirajana en el pacto de gobierno que mantiene con el PSOE y Unidos Por Gran Canaria.

En estos momentos, de los nueve concejales que fueron elegidos en las elecciones de 2023 en Santa Lucía, solo tres permanecen en el partido liderado por Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.

El actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía está formado por nueve concejales de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, cinco del PSOE y uno de Unidos por Gran Canaria.

La carta

«Siempre he entendido la democracia como un espacio de encuentro. Los partidos políticos son un medio y no un fin, son herramientas para trabajar de forma colectiva en la democracia. Los partidos no pueden ser un instrumento al servicio de los intereses personales de sus dirigentes», asegura en su carta a la militancia.

Francisco García añade que «las amenazas, la elaboración de listas de quienes discrepan o el inmovilismo de algunos dirigentes políticos representan exactamente lo contrario de esa visión».

García sostiene que «desde el nacionalismo progresista debemos demostrar en el discurso y en la práctica política que la democracia se practica día a día, escuchando a la militancia y a la ciudadanía» y subraya que él apuesta «por el optimismo de la voluntad que se demuestra con prácticas políticas coherentes, participativas y democráticas».

Su decisión se produce después de que un grupo de partidos locales liderados por los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, hayan roto sus alianzas con NC y hayan iniciado los trámites para formar una nueva plataforma electoral.