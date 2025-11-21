Los Grizzlies consiguieron derrotar a Sacramento Kings (137-96) con un Santi Aldama inmenso que anotó 29 puntos

Aldama brilla con 29 puntos en la victoria de los Memphis Grizzlies. Imagen de EFE.

Los Memphis Grizzlies derrotaron este jueves 137-96 a los Sacramento Kings con 29 puntos de Santi Aldama en su primera titularidad esta temporada.

Normalmente el sexto hombre de Memphis, el canario terminó con 29 puntos -igualando su récord anotador en la NBA– 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en algo más de 27 minutos y medio en pista, superando en tiempo de juego a cualquiera de sus compañeros.

Así, aprovechó la oportunidad que le brindó Tuomas Iisalo para liderar el contundente triunfo de unos Grizzlies (5-11) sin Ja Morant, que navegan por un tormentoso inicio de temporada.

Aún más complicado está siendo el arranque de campaña de los Kings (3-13), que acumulan ocho derrotas seguidas y que, además, hoy recibieron la confirmación de que Domantas Sabonis será baja un mínimo de tres a cuatro semanas por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

