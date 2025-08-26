Alejandro Fernández cierra San Ginés 2025 con un concierto bajo las estrellas

El cantante mexicano Alejandro Fernández llenó la playa de El Reducto para poner un broche de oro a la edición 2025 de las fiestas de San Ginés en Arrecife

Rancheras bajo las estrellas, en la playa de El Reducto, ante una multitud que no quiso perderse la última gira del músico: «Alejandro Fernández en Vivo», donde repasó algunos de sus grandes éxitos. Fue el broche de oro de las Fiestas de San Ginés 2025, en Arrecife.

Alejandro Fernández clausuró las fiestas de San Ginés con un concierto bajo las estrellas en El Reducto

Alejandro Fernández fue el encargado de echar el cierre a las fiestas de San Ginés 2025 en Arrecife. Es uno de los momentos más esperados en Lanzarote. La celebración de la festividad del patrono de la capital siempre viene acompañada de una gran actuación musical seguida de los fuegos artificiales.

Alejandro Fernández en El Reducto

En esta ocasión el responsable de esta cita ha sido el cantante mexicano, que presentaba su espectáculo «Alejandro Fernández en Vivo». No defraudó. Rancheras y algunos de sus temas más aclamados llenaron la playa de El Reducto de una multitud. Nadie se quiso perder la oportunidad de ver a Fernández en directo.