Una patrullera de la Guardia Civil detecta una mancha de 80 metros que los equipos de emergencia intentan dispersar en las aguas de Lanzarote

Un vertido de gasoil de procedencia incierta ha activado las alarmas la tarde de este martes en el litoral de Lanzarote. El incidente ha provocado la aparición de una mancha contaminante de unos 80 metros de largo por 1,5 de ancho en las aguas de Puerto Calero, según han confirmado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo | Miguel Rivera

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2) trasladó el aviso a Salvamento Marítimo tras recibir la notificación de una patrullera de la Guardia Civil. Esta unidad fue la que avistó inicialmente el hidrocarburo en la superficie marina.

Intervención inmediata de la Salvamar Al Nair

Tras recibir la alerta, las autoridades movilizaron de inmediato a la embarcación Salvamar Al Nair, que se desplazó rápidamente hasta el punto afectado. Los operarios de emergencias no han detectado que el vertido haya salido del recinto portuario. Esto reduce, de momento, el riesgo de impacto en el mar abierto.

Los técnicos describen la contaminación como una mancha superficial y de apariencia irisada. Actualmente, el personal del puerto controla la situación de forma directa mientras coordina las labores de limpieza para minimizar el impacto ambiental en la zona.

Los equipos de respuesta ejecutan actualmente diversas maniobras mecánicas para lograr la dispersión del combustible. Al tratarse de una capa fina, el objetivo prioritario de los servicios de seguridad se centra en acelerar su evaporación y desintegración para evitar daños mayores en el ecosistema local.