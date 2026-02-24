El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta y prealerta por fenómenos costeros a partir de este miércoles, 25 de febrero, a las 16.00 horas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 16:00 horas de este 25 de febrero de 2026, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), aprobado por Decreto 18/2014, de 20 de marzo.

La medida afectará especialmente a las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, así como a los litorales norte y oeste del resto del archipiélago, para el resto de las costas se establece la situación de prealerta.

Fuerte viento y mar de fondo del noroeste

Según la previsión meteorológica, se espera viento del norte de fuerza 7, con velocidades comprendidas entre los 50 y 61 kilómetros por hora, que podrá alcanzar ocasionalmente fuerza 8, con rachas de entre 62 y 74 kilómetros por hora. El episodio comenzará a notarse desde la tarde del miércoles en el canal marítimo entre La Gomera y Tenerife, extendiéndose posteriormente a las zonas más expuestas de los distintos canales interinsulares.

En cuanto al estado del mar, se prevé mar combinada del noroeste, con mar de fondo que podría alcanzar y superar los cuatro o cinco metros de altura en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas. Además, el período de las olas será elevado, pudiendo llegar hasta los 18 segundos al inicio del episodio, lo que incrementa la energía del oleaje y su capacidad de impacto en el litoral. Posteriormente, el mar de viento irá ganando protagonismo y el período tenderá a disminuir.

En el resto del litoral canario, la altura de la ola también será significativa, con valores que podrán alcanzar o superar los dos metros.

Coincidencia con pleamares

El empeoramiento del estado del mar coincidirá con las pleamares previstas para estos días, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones puntuales en zonas costeras bajas y habituales de embate del mar.

Las pleamares están previstas en los siguientes intervalos horarios (según localidades):

25 de febrero: entre las 07:20 y 07:30 horas, y entre las 20:05 y 20:25 horas.

entre las 07:20 y 07:30 horas, y entre las 20:05 y 20:25 horas. 26 de febrero: entre las 09:05 y 09:20 horas, y entre las 21:40 y 21:55 horas.

entre las 09:05 y 09:20 horas, y entre las 21:40 y 21:55 horas. 27 de febrero: entre las 10:25 y 10:45 horas, y entre las 22:40 y 23:05 horas.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar paseos y actividades en diques, escolleras y zonas próximas al mar, y respetar las prohibiciones y señalizaciones que puedan establecer las autoridades locales. Asimismo, se insiste en la importancia de seguir los canales oficiales de información y atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia.