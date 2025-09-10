Durante el jueves y viernes lloverá en el norte de las islas más montañosas y habrá fuertes rachas de viento en la costa

Informa: Edgar Cedrés.

El tiempo va a permanecer con pocos cambios en las próximas horas. Las lluvias podrán ser más abundantes en el norte de las islas más montañosas durante el jueves y viernes.

Nubosidad en Las Canteras. Gran Canaria. Alfonso Jurado.

El viento alisio tendrá especial presencia en las costas del sureste y noroeste. Las rachas podrán alcanzar hasta los 80km/h. El oleaje predominará en las costas del Sur, con marejadilla y fuerte marejada en el resto. Precaución para las personas que se acerquen a estas zonas, las olas podrán llegar hasta los dos metros de altura.

Las temperaturas se mantendrán estables, aunque un poco más suaves, con máximas que no superarán los 27 grados. Las mínimas serán de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras las máximas no superarán los 30 grados en el sur de Tenerife.

Para los que buscan el sol, la jornada de este miércoles estará despejado en el sur de las islas. La ausencia de nubes marcará este día y se prolongará hasta el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé un aumento de las temperaturas durante el sábado y el domingo. El verano se prolongará durante el mes de septiembre.

Vaguada Atlántica en la península

La inestabilidad meteorológica se va a mantener en el este peninsular. EFE.

La vaguada atlántica continuará sobre la península y Baleares dejando lluvias también en Cataluña. Unas tormentas que caerán con intensidad sobre todo por la tardes.

El paso de un frente Atlántico dejará precipitaciones en Galicia, Cantábrico y aledaños. Los chubascos serán más abundantes en el oeste de la comunidad gallega. Unas precipitaciones que se repetirán en el Ampurdán y Mallorca.

En el resto del territorio, habrá intervalos nubosos y poco nuboso en el sur y sudeste. Se prevén probables bancos de niebla matinales en áreas interiores del norte y sudeste peninsulares, así como brumas frontales en Galicia, Cantábrico y Cataluña.

Este verano volverá a dejar temperaturas altas, ya que van a subir ligeramente. Este ascenso será más pronunciado en los tercios norte, este y sur. En el resto del país bajarán las temperaturas, incluso podrán aparecer heladas en el Pirineo.