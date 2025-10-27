El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha confirmado que presentará una alineación diferente en el partido ante el RSD Alcalá

Álvaro Cervera alineará en Alcalá a un Tenerife diferente al habitual / CD Tenerife

El encuentro entre el CD Tenerife y la Real Sociedad Deportiva Alcalá, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará en el Estadio Municipal El Val a partir de las 19.30 (hora de Canarias). Un escenario donde el primer filial blanquiazul cayó el pasado sábado por 1-0 en encuentro de la Segunda Federación.

Oportunidades para los menos habituales

Cervera solo ha avanzado que el guardameta será Gabri De Vuyst y que Sergio Aragoneses será el suplente, ya que el habitual titular, Dani Martín, presenta molestias físicas y ha pedido no viajar.

Además, ha informado de que el centrocampista Alberto Ulloa, con destacadas actuaciones en el Tenerife B, no solo entrará en la convocatoria sino que se incorpora desde ahora a la primera plantilla.

El técnico blanquiazul prefiere dar minutos a los jugadores con menor protagonismo en Primera Federación, antes que a otros del filial, «aunque los tenga que cambiar de sitio», porque entiende que hacer lo contrario sería «una falta de respeto» a los componentes de la primera plantilla.

De este modo, y con las bajas seguras por lesión de Marc Mateu y Javi Pérez, se espera que tengan su oportunidad futbolistas como César Álvarez, Fabricio Assis, Jeremy Jorge, Mahamadou Balde, Maikel Mesa, Dani Fernández o Fran Sabina.

Recuperar la fiabilidad

Por otra parte, ha comentado que el Tenerife necesita volver a ser un equipo «fiable», después de encajar dos derrotas consecutivas y de enlazar tres partidos sin marcar, a pesar de lo cual sigue como líder de su grupo en Primera Federación.

Ese mal momento del equipo no ha pasado inadvertido para los dirigentes del club, ya que Cervera ha admitido que han cambiado impresiones con él acerca de la situación. «Sí, han hablado conmigo, hay cosas en que coincidimos y otras en que no. Sé en el mundo que estoy, soy bastante veterano en esto, y el primero que asume que el equipo no está bien. Tenemos que cambiar cosas, que no quiere decir que vayamos a encontrar la solución, pero seguir buscándola«, ha explicado.

Cervera ha confirmado también que el Tenerife ya no hará públicas las convocatorias de los partidos, porque los rivales tampoco lo hacen, para no estar «en desventaja», y ha comentado, a modo de anécdota, que cuando llegaron el pasado viernes al estadio del Barakaldo estaba cerrado y tuvieron que esperar fuera a que lo abrieran. «Hay muchas cosas diferentes, se nota también en infraestructuras, pero estamos en esta categoría por culpa nuestra y tenemos que intentar sacar al club de aquí», ha concluido.