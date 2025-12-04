El conjunto tinerfeño se enfrenta este jueves al Granada CF en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, cumplirá este jueves 150 partidos al frente del equipo isleño, en el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Granada CF, previsto para las 21.00 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Álvaro Cervera cumplirá 150 partidos como entrenador del CD Tenerife. Archivo RTVC

De esta manera, el técnico tinerfeño se convertirá en el segundo entrenador en la historia de la entidad que alcanza esta cifra, solo superado por el valenciano José Luis Oltra.

Primera etapa en el euipo

Cervera llegó al Tenerife al comienzo del curso 2012-2013, en el que sumó 43 partidos -38 de Liga, cuatro de play-off y uno de la Copa del Rey- en su primer año en Segunda División B, que culminó con el ascenso a Segunda División.

Durante la siguiente campaña repitió esa misma cifra de encuentros dirigidos al conjunto blanquiazul: 42 en la competición doméstica y uno en la Copa.

En su tercer año en la isla, correspondiente a la Segunda División 2014-2015, dirigió los primeros 23 partidos de Liga y otro de Copa, cerrando su primera etapa en el banquillo isleño con 110 compromisos.

Compartiendo historia del club

El técnico volvió al Tenerife la pasada temporada pasada para intentar sin éxito la permanencia en el fútbol profesional, repitió esos mismos registros.

Los catorce partidos que ha dirigido en la actual Primera Federación, junto con el disputado en la primera eliminatoria del torneo copero ante la RSD Alcalá (0-4), hacen un total de 149 encuentros.

Cervera solo es superado por José Luis Oltra, que dirigió al Tenerife en 160 partidos oficiales durante dos etapas, de 2007 a 2010 y parte de la temporada 2018-2019.

El podio lo completa Luis Miguel Ramis (124 partidos), seguido por José Luis Martí (108), Jupp Heynckes (104) y Jorge Valdano (102), siendo estos seis entrenadores los únicos que han superado los cien encuentros oficiales.