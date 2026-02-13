Este sábado, Álvaro Cervera, cumplirá ante el Racing Club Ferrol 160 partidos en sus cinco temporadas como entrenador blanquiazul

Álvaro Cervera iguala a José Luis Oltra como técnico que más veces dirigió al CD Tenerife / CD Tenerife

El CD Tenerife recibirá este sábado al Racing Club de Ferrol, un partido que servirá para que Álvaro Cervera alcance al valenciano José Luis Oltra como entrenador con más partidos dirigidos al conjunto blanquiazul, ambos con 160 encuentros. El choque ante el equipo gallego se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López a partir de las 17.30 horas.

Cervera ha entrenado al Tenerife en dos etapas -al igual que Oltra-, y en los 159 partidos dirigidos hasta ahora tiene un balance de 67 victorias (42 por ciento), 39 empates y 53 derrotas.

Su primer encuentro en el banquillo blanquiazul, también en la tercera categoría del fútbol español -entonces denominada Segunda División B-, se remonta al 26 de agosto de 2012, y al término de esa campaña firmó el ascenso a Segunda División, objetivo que también persigue este año.

Si Cervera completa la presente temporada 2025-2026, dejará el contador de presencias como máximo responsable del primer equipo isleño en 174 encuentros, catorce por delante de Oltra y cincuenta más que Luis Miguel Ramis, técnico catalán que completa el podio con 124 partidos. Por detrás de ellos, el mallorquín José Luis Martí (108 encuentros), el alemán Jupp Heynckes (104) y el argentino Jorge Valdano (102) también superan el centenar de partidos dirigidos al Tenerife.