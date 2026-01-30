«La cabeza gana… y pierde muchos partidos; lo afrontamos como un encuentro más para tratar de alcanzar el objetivo», advierte Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa a la visita del CD Guadalajara

Álvaro Cervera: «Es un partido peligroso» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido este viernes en la rueda de prensa previa al partido que desconfía del CD Guadalajara, colista del grupo 1 de Primera Federación, y por eso ha sonreído cuando se le ha preguntado si planea hacer rotaciones en este partido que medirá el sábado a los dos polos de la clasificación.

El técnico tinerfeño ha admitido que no cambiará mucho la alineación con respecto a encuentros anteriores y ha pedido «la misma concentración» a sus futbolistas para no verse sorprendidos en este segundo partido consecutivo en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Sin lugar para la confianza

Cervera espera un rival distinto en su forma de afrontar el choque, tras la victoria por 4-2 del pasado fin de semana ante un Real Madrid Castilla que asumió muchos riesgos, y confía en que no aparezca la relajación.

«Llevamos mucho tiempo en el fútbol y este tipo de partidos son los más peligrosos, la cabeza manda muchas veces más de lo que debería; es un partido más, que nos puede acercar al objetivo de estar arriba, y así lo afrontamos», ha explicado el preparador blanquiazul.

Último movimiento en el mercado

Con respecto al mercado de fichajes, Cervera ha indicado que solo espera una incorporación más, pero si no se consigue la llegada del extremo gaditano Iván Chapela, procedente del Burgos, el club no traería a otro jugador.

Apoyo del primer equipo al filial

También ha confirmado que el centrocampista Alberto Ulloa y el delantero Fran Sabina jugarán con el Tenerife B cuando ello no interfiera la planificación del primer equipo, como sucedió el pasado miércoles, en el que el ariete marcó dos goles frente al Rayo Vallecano B, en partido aplazado del grupo 5 de la Segunda Federación.