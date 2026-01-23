Álvaro Cervera valora en la rueda de prensa sus nuevas incorporaciones y no descarta más fichajes antes de cerrar la plantilla

Álvaro Cervera analiza los refuerzos del Tenerife / CD Tenerife

Este viernes el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, ha confirmado en la rueda de prensa que tiene la intención de convocar al menos a dos de ellos para el choque ante el filial madridista, el primero de los dos consecutivos que afrontarán en casa.

El CD Tenerife que ya ha inscrito a los dos futbolistas incorporados en el mercado de enero, el delantero Gastón Valles y el defensa Antal Yaakobishvili, así como al zaguero Facundo Agüero, llegado a la isla desde el verano pasado.

Todos ellos estarán disponibles para el partido del próximo domingo ante el Real Madrid Castilla en el estadio Heliodoro Rodríguez López a las 15:00 (hora canaria), en la vigésima primera jornada del grupo 1 de Primera Federación.

Cervera valora las nuevas incorporaciones

Cervera argumenta que el delantero Gastón Valles tiene un perfil similar a los dos puntas de referencia que ya tiene en la plantilla, Enric Gallego y De Miguel, por su envergadura, pero matiza que el uruguayo reúne algunas condiciones diferentes a ellos.

La llegada de Valles y Yaakobishvili «hacen mejor al equipo y engrandecen al club», porque a su juicio «son jóvenes, y buenos futbolistas», y destaca también que sean apuestas «de futuro», aunque Yaakobishvili ha llegado a préstamo por el Girona, pero con una opción de compra para el club insular.

Posibles nuevos refuerzos

Probablemente no serán los únicos fichajes, ya que se pretende rematar la plantilla con un nuevo jugador, y el principal candidato es el extremo gaditano Iván Chapela, actualmente en el Burgos.

Cervera reconoce que pueden acceder a ese futbolista, al que en su día hizo debutar en el Cádiz, «porque lleva un tiempo parado» en el equipo que entrena Luis Miguel Ramis debido a una lesión, pero «si está bien», sería una buena incorporación «porque puede jugar en ambas bandas, técnicamente es muy bueno, aunque no es tan rápido como Noel López o Álassan».

Otra salida viable

Por otra parte, el entrenador blanquiazul no ha querido profundizar en la operación que el Tenerife ultima con el Granada, de LaLiga Hypermotion, para cederle a Baba Diocou, tras su buena primera vuelta a préstamo en el Arenas Club de Getxo, en Primera Federación, aunque sí ha revelado que donde mejor rinde el extremo senegalés es en la banda izquierda, y esa posición la tienen bien cubierta con el valenciano Nacho Gil.