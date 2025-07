Álvaro González se incorpora al trabajo del CD Tenerife

El fichaje del CD Tenerife, Álvaro González, ya está en la isla y se incorporará este lunes al trabajo a las órdenes de Álvaro Cervera

Álvaro González, el fichaje de este verano del CD Tenerife, ya se encuentra en la isla. Llegó anoche y nada más aterrizar posó con la bufanda del equipo blanquiazul.

Álvaro González nada más aterrizar en la isla posó con la bufanda del CD Tenerife / CD Tenerife

El fichaje del jugador se comunicó el 12 de julio y desde entonces no se había incorporado al club blanquiazul, por motivos personales y con permiso del equipo. El fichaje por dos temporadas del cántabro ha sido una de las nuevas incorporaciones para la nueva temporada del Club Deportivo Tenerife en Primera Federación.

[bucle_general_consulta]

«Tenemos un reto bonito»

En sus primeras declaraciones González ha insistido en «tengo ganas, ilusión… vengo con muchas ganas a demostrar, como siempre, que me gusta el fútbol, que me gusta trabajar«. Desde marzo que terminó la liga en Asia no ha participado en competición y ha comentado que «haremos una integración poco a poco».

Para el nuevo jugador blanquiazul «si estoy aquí es porque me apetece, porque quiero estar también más cerca de los míos y sobre todo en un club que siempre ha sido grande y que lo queremos volver a ver dónde se merece. Vengo a poner mi granito de arena con toda la a humildad del mundo.»