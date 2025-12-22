El defensa central, Álvaro González, ha decidido finalizar su etapa deportiva como jugador profesional y ha finalizado la vinculación contractual con el club blanquiazul

Álvaro González concluye su etapa en el CD Tenerife / CD Tenerife

El CD Tenerife ha anunciado este lunes la desvinculación del defensa central Álvaro González, a petición propia, tras alcanzar un acuerdo ambas partes para resolver el contrato que les unía hasta 2027, después de llegar a la isla el pasado mes de julio.

El experimentado jugador cántabro se encuentra afectado por una lesión en el pubis desde hace varias semanas que le ha impedido ejercitarse y competir, circunstancia que, unida a otros inconvenientes de índole personal, le han llevado a solicitar su baja definitiva en la plantilla.

Álvaro González se despide de la entidad blanquiazul después de disputar una decena de encuentros oficiales, nueve en el grupo 1 de Primera Federación y uno en la Copa del Rey. En los que anotó un gol, frente al Real Madrid Castilla en la Ciudad Deportiva Valdebebas.

«El CD Tenerife agradece a Álvaro González su compromiso con la entidad y su profesionalidad; al tiempo que le desea toda clase de éxitos personales en el futuro, donde continuará apoyando al CD Tenerife como un blanquiazul más», indica el comunicado de la entidad.

Por su parte, el jugador cántabro se ha despedido con el siguiente mensaje en sus redes sociales: «A por ese ascenso que estoy seguro lograremos. Gracias de corazón por estos meses en la isla».