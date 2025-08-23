El VI Festival Taganana acogerá durante todo el fin de semana un amplio programa de actividades concebido para todos los públicos

Watones Loos. Imagen cedida por la organización

La cultura, la sostenibilidad y la inclusión se darán cita este fin de semana en el VI Festival Taganana, uno de los festivales rurales de referencia en Canarias, que cada verano se celebra en el Macizo de Anaga y que en esta edición cuenta con la participación de la cantautora madrileña Travis Birds, que actuará como cabeza de cartel el sábado 23 de agosto, a partir de las 22.00 horas.

Organizado por Lasal Producciones y Carnero Comunicación, la VI edición del Festival está concebida como un encuentro abierto a todos los públicos, que contempla un variado programa de actividades en el que, además de música en vivo, se incluye artes escénicas, fotografía y un mercadillo rural. Todo ello en dos localizaciones principales: la plaza de Las Adelfas, en San Andrés, y la plaza de Nuestra Señora de Las Nieves en Taganana.

Según explican los organizadores, el objetivo es acercar la cultura a los núcleos urbanos más alejados y al mismo tiempo servir de plataforma para dar a conocer el talento que encierran las islas e incidir en la importancia de cuidar y preservar el entorno natural que hacen de las islas un lugar único, como es el Macizo de Anaga, declarado en 2015 Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Amplio programa de actividades

El Festival, que ya comenzó este viernes, aglutina la jornada de este sábado un gran número de eventos que se inicia a las 11:00 horas con la apertura de ‘El Mortero de Anaga’, un mercadillo de productos kilómetro cero, ubicado en la Plaza de Nuestra de las Nieves, en el que hasta las 19.00 horas se podrá adquirir artesanía y productos agrícolas de calidad, apoyando con ello el comercio local de la zona.

Esa misma mañana, el mago Carlos Adriano volverá a actuar, ofreciendo su número de magia y comedia con el que ha recorrido Argentina, España e Italia.

El momento álgido del Festival tendrá lugar por la tarde, con el inicio de la música en vivo. Desde las 19:30 horas, Bucero & Shadday López, presentarán ‘La Juntada’, un espectáculo que mezcla sonidos electroacústicos y letras contundentes con el que han recorrido algunas de las salas históricas del país, como Café Libertad 8 o el Café de Alba.

A las 20:30 h, la poeta y música tinerfeña Reina Omega, dos veces ganadora del Poetry Slam Tenerife, subirá al escenario con su gira ‘Rakta Priya’, en la que fusiona hip hop, ritmos latinos (dub, reggae, cumbia, reguetón, rock) y electrónica.

A continuación, en torno a las 22:00 horas, Travis Birds y de su gira Jardín del Deseo Tour dedicada a su último disco, Perro del Deseo, con la que ha estado recorriendo los principales festivales del país.

El cierre musical lo pondrá DJ Bliss, con una sesión que recorrerá desde el groove y el footwork hasta sonidos latinos como el perreo y el phonk más crudo, despidiendo el Festival con una fiesta inolvidable.

Tanto en San Andrés como en Taganana, los asistentes al Festival podrán disfrutar de la exposición fotográfica ‘Descubre Anaga 2025’, una muestra itinerante de las 15 obras seleccionadas por un jurado profesional entre los participantes del certamen que lleva el mismo nombre.

Refuerzo del transporte público

Desde la organización del Festival se incide en la importancia de disfrutar de este evento perturbando lo menos posible la vida de los residentes y del entorno natural. En este contexto, se recuerda que el sábado 23 Titsa reforzará el número de trayectos de la línea 946, que conecta el intercambiador de Santa Cruz con Taganana para facilitar a los asistentes el traslado en transporte público.

Por otro lado, y con el objetivo de mejorar la gestión ambiental, el Festival distribuirá entre los asistentes vasos compostables de cartón impermeable, gracias al acuerdo de colaboración firmado con el proyecto Biovaso.