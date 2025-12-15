PSOE, NC y ASG frenan la petición del PP para una nueva comparecencia de Ángel Víctor Torres, mientras CC y AHI se abstienen y Vox apoya reabrir su intervención por la compra de material sanitario

La comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 ha rechazado que el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, vuelva a comparecer en sede parlamentaria. La iniciativa, planteada por el Partido Popular, fue desestimada con los votos en contra de PSOE, Nueva Canarias (NC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), la abstención de Coalición Canaria (CC) y Agrupación Herreña Independiente (AHI), y el apoyo de Vox.

El diputado del PP Fernando Enseñat mostró su “decepción” por el resultado de la votación, al considerar que el último informe de la Guardia Civil contiene “datos suficientemente importantes y comprometedores” sobre el papel que, a su juicio, desempeñó Torres para que la denominada trama Koldo-Ábalos-Cerdán-Aldama operara en Canarias.

Enseñat defendió que la nueva comparecencia debería haber partido del propio Torres, al entender que hasta ahora “solo ha dicho lo que no aparece en el informe, pero no ha dado explicaciones sobre lo que sí consta: mensajes comprometedores, presiones a funcionarios y una preocupación excesiva para que una empresa cobrara”.

La comisión del Parlamento rechaza que Ángel Víctor Torres vuelva a comparecer por la compra de material sanitario. RTVC

Crítica en la postura del resto

Desde el PP también se criticó la postura del resto de grupos. Enseñat afirmó que no le sorprendía el voto en contra del PSOE, al que acusó de aplicar una “doble vara de medir”, pero sí dijo no entender la abstención de CC.

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, justificó esa abstención señalando que en las comparecencias de Torres y del exconsejero de Sanidad Antonio Olivera “ya ha quedado acreditado” que ambos “faltaron a la verdad” al negar hechos que, según indicó, sí aparecen en el último informe de la UCO. No obstante, precisó que su grupo valorará una nueva citación si se conoce otro informe policial o tras una eventual comparecencia de Torres en el Senado.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, defendió el voto en contra asegurando que Torres ha dado explicaciones “desde el primer momento” ante los medios de comunicación y en distintas instituciones, incluido el Parlamento de Canarias, el Congreso y el Senado. Fierro afirmó que “la documentación y los hechos han quedado bastante claros” y que “no ha habido comisiones, ni mordidas, ni mujeres explotadas sexualmente”. Además, acusó al PP de intentar “estirar un chicle” por falta de proyecto político para Canarias.

No habrán más comparecencias

En la misma línea, Esther González (NC) consideró que el último informe de la UCO “no aporta ninguna información nueva” ni acusa a Torres de hechos distintos a los ya analizados, por lo que, a su juicio, no tiene sentido “alargar esta comisión eternamente”. Desde ASG, Jesús Ramos señaló que su grupo cree que ya existe información suficiente para elaborar un dictamen y dilucidar las posibles responsabilidades políticas.

Vox, a través de Nicasio Galván, apoyó la petición del PP y defendió que Torres debía volver a comparecer “para que repitiera cara a cara” lo que calificó como “falsedades” dichas en su anterior intervención.

El presidente de la comisión de investigación, Raúl Acosta (AHI), explicó que, en principio, no están previstas más comparecencias salvo que algún grupo lo solicite formalmente. La próxima reunión de la ponencia tendrá lugar el 13 de enero y el plazo para cerrar el dictamen final se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.